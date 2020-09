Nyt job og farvel til trinemaria.dk

Ingen har stemt endnu, vær den første.

I morgen (1. september 2020) starter jeg på mit nye arbejde som digital kommunikationskonsulent i Socialpædagogernes Landsforbund. Jeg glæder mig og jeg er helt sikker på, det bliver godt for mig at få nye udfordringer i mit arbejdsliv.

Jeg har drevet trinemaria.dk i lige præcis 10 år i de her dage. Jeg er stolt af, at jeg har kunnet leve som selvstændig rådgiver i 10 år – og jeg husker tydeligt, hvor udfordrende det var at gå fra at have været en del af et bureau (Socialsquare som jeg startede og drev sammen med partnere i perioden fra 2005 til 2010 og som i dag er fusioneret med Reload) til at være solo-selvstændig. Der var SÅ stille på det nye hjemmekontor i Lejre. På det tidspunkt var det bare det helt rigtige for mig. Jeg trængte til at finde ind til kernen i min faglighed og til at genfinde glæden ved mit arbejdsliv.

Jeg underviste meget i de første år. Jeg holdt kurser på DMJX i strategisk anvendelse af sociale medier og jeg underviste i Huset Markedsføring. Jeg fandt ud af, hvor meget læring der er i at forsøge at støtte andre til at lære noget nyt. Jeg kan både huske studerende med korslagte arme og masser af modstand på sociale medier – og på mine pointer om at antallet af fans og likes er ligegyldige. Og jeg kan huske entusiasme og begejstring – og eksamen med både drama og bravour.

Og undervisningen bragte mig til Grønland. En kursist rejste frem og tilbage på en række seminarer for at få viden om sociale medier med hjem til hendes arbejdsplads i Nuuk og hun var så venlig at anbefale mig, da en kollega deroppe efterspurgte et kursus. Og så tog jeg til Nuuk og lavede kurser om sociale medier. Det gav kunder – blandt andet det store Tele- og postfirma som efter lang tids overvejelse turde åbne en Facebookside (som heldigvis blev en succes). De senere år har jeg arbejdet for Grønlandsbanken og lavet kurser og workshops for det lokale kulturhus, for Royal Greenland, for det store fragtfirma deroppe og for arbejdsgiverorganisationen. Jeg har også holdt oplæg på en konference om fremtidens Grønland og haft hele regeringen på seminar. Og jeg er VILD med Grønland, som jeg synes fortjener mange flere nuancer, end dem der ofte præger debatten herhjemme. Jeg vil savne mine arbejdsture, sneen, lyset, fjordene og især mine venner og kunder deroppe. Tak til alle som har besvaret mine mange dansker-spørgsmål og som har givet mig gode opgaver og gjort, som jeg sagde de skulle 🙂

Herhjemme har jeg også haft de fedeste opgaver – jeg har lavet et utal af social media strategier og har siddet i tænketanke og advisory boards og udtænkt kampagner og forudset shitstorms og udredt trådene efter nogle af de ærgerligste. Jeg har holdt fokusgrupper og udspurgt folk i detaljer om deres social media vaner – og på den måde fået styret min egen nysgerrighed samtidig med at jeg tjente penge. Jeg har holdt foredrag for tusindvis af mennesker gennem årene – og jeg har skrevet en bog og fået den udgivet på Gyldendal. Tak til alle der hyrede mig undervejs og til alle de lyttede – og især til alle dem, der sagde mig imod og gjorde mig klogere – og som samtidig betalte deres regninger til tiden.

Jeg vil altid huske på glæden ved at springe fra bureauet til et liv som selvkørende og tilfredsheden ved at jeg godt kunne få det til at løbe rundt – og skabe noget helt selv.

De sidste år har jeg bare været splittet. Jeg kan lide friheden ved det selvstændige liv – men jeg har savnet kolleger og jeg har savnet samarbejde og jeg har savnet faste rutiner og at kunne gøre noget langsomt og i lange seje træk – og selv at skulle gennemføre de ambitiøse planer. Og derfor har jeg både været rådgiver, skrevet en bog og i det daglige hjulpet Hans (min mand) i hans droneforretning. Og derfor begyndte jeg at læse til psykoterapeut. Hvordan finder jeg ud af, hvad jeg skal nu? Hvilke muligheder har jeg for at forandre mig? Hvordan bliver jeg gladere for de valg, jeg træffer? Og jeg er stadig psykoterapeutstuderende. Nu på tredje år. Og den selvudvikling, som studiet medfører, har været med til, at jeg nu har modet til at prøve noget helt nyt.

Så i dag lukker jeg trinemaria.dk og i morgen starter jeg på et nyt kapitel i mit arbejdsliv – som ansat. Jeg glæder mig SÅ meget til at få kolleger og en større sammenhæng at knokle for. Jeg glæder mig til at få en chef og til at alting ikke er mit ansvar alene. Og tusind tusind tak til alle jer, der gav mig mulighed for at få 10 år som selvstændig rådgiver – det var sjovt og lærerigt at få lov at hjælpe jer, men nu må I altså ringe til nogle andre, når shitstormen rammer – eller hvis Facebook laver om på indstillingerne! 🙂