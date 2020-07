Læger og andre sundhedsfaglige der skriver blogs (opdateres)

Ingen har stemt endnu, vær den første.

For mange år siden rådgav jeg Yngre Læger om brugen af en weblog, hvor en flok unge læger ville skrive om deres erfaringer med at arbejde som læge. Af forskellige årsager blev bloggen lukket efter forholdsvis kort tid – og jeg tror ikke, jeg generer nogen ved at nævne i dag, at en af årsagerne var, at blogs har det med at skabe åbenhed om emner, der tidligere var mere “interne”. Det var simpelthen besværligt at håndtere nogle af de debatter som blogindlæggene satte i gang – også selv om alle sagtens kunne blive enige om – også dengang – at debat og åbenhed er en god ting.

I dag har Dagens Medicin blogindlæg og læger blogger – ligesom alle os andre – hvis det passer dem og om det der interesserer dem.



Jeg synes, det har været interessant at læse lægeblogs her i coronakrisen, selv om jeg ikke kender så mange endnu. Nogle af dem jeg nævner her på min liste ser ud til at være ret nye som bloggere og andre har været i gang i årevis. Nogle skrives af grupper – andre er enmandshære. Nogle er båret af ønske om at dele viden og (især) beregninger for at få gang i debat. Andre er skrevet på frustration. Hvis man bare skriver om det, man VIRKELIG føler noget for, så bliver bloggen ikke en pligt, men et frirum – og måske en måde at tænke højt på. Og som regel bliver den også underholdende at læse.



Jeg forsøger i første omgang ikke at diskriminere eller sortere her. Jeg skriver bare de lægeblogs på listen, som jeg støder på – og dette blogindlæg skal meget gerne vokse med flere eksempler, så skriv meget gerne en kommentar, hvis du læser en lægeblog jeg ikke kender, tak! 🙂

Akutfolket Skrives af Ulf Hørlyk, ledende overlæge på akutafdelingen i Horsens

Syg eller sund Skrives af Iza Alfredsen, speciallæge i Almen medicin

Læger formidler En gruppeblog og en podcast med en styregruppe bestående af lægerne Laura Kverneland, Ida Donkin, Ida Biering-Sørensen

Dagens Medicin har en hel blogsektion

Facebook



Christian Heebøll-Nielsen, som er farmaceut og glad for grafer, følger jeg på Facebook hvor det er mit indtryk at ret mange læger supplerer deres musiksmag og anmeldelse af poltisk debat med deres indsigt og viden om Corona – andre eksempler er Thomas Birk Kristiansen og Henrik Keller og Mogens Hedegaard Ydemann og med sikkerhed en lang lang liste af læger. Iza Alfredsen er også aktiv i debatten om Corona på Facebook (hun skriver også bloggen Syg eller Sund)



Som jeg ser det er det godt og sundt at lægerne blander sig, mener noget om det politiske, understreger fordelene ved at overholde sundhedsråd osv. Men jeg er også spændt på at høre deres oplevelser med at være mere i vælten end tidligere – min plan er at interviewe nogle af de mest aktive som vil være med om, hvordan de selv ser på deres egen rolle på sociale medier – og hvad de får ud af at være med i debatterne.



Som sagt vil dette blogindlæg være under stadig udvikling og jeg modtager meget gerne tips til andre læger som du følger og synes gør det godt på sociale medier.