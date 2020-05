Hurra for flere synlige læger på sociale medier

Ingen har stemt endnu, vær den første.

Jeg har ofte haft lyst til at råbe “Er der en læge tilstede?” i debatter på sociale medier. Nogle gange har jeg været heldig, at en af de meget aktive læger på sociale medier, er kommet forbi med en sprøjte med sund fornuft. Men fordi jeg generelt savner sundhedsfaglig viden på sociale medier har jeg længe gerne ville skrive en bog (eller et white paper) til læger om brugen af og mulighederne med sociale medier i sundhedsvæsenet og i sundhedsdebatten.

Jeg har i årevis prædiket for alle, der vil høre på mig, at det er nødvendigt med myndigheder/ autoriteter på sociale medier. Jeg har talt om det med læger, jordemødre og sygeplejersker og kiropraktorer og fysioterapeuter. Fordi det i dag er sådan, at vi – udover Netdoktor og lægen og vores venner og familie – også søger sundhedsinformationer på Facebook, Instagram og sågar Twitter. Det opfatter jeg som helt uproblematisk og som regel er det endda en fin ting. Vi udveksler tips og tricks og hjælper hinanden – også med fodvorter, lus og sår der ikke vil hele. Og meget ofte er der forstandige mennesker i kommentarsporet, som råder til en tur til lægen, hvis det hele virker for kompliceret til en Facebook-tråd. Men det bliver også jævnligt problematisk. Fordi nogen står meget skråsikkert fast på lodret forkert information. Som regel nogen der ikke ved nok om feltet til at indse, at de ikke ved nok. Eller når influencers og kendisser anbefaler mystiske behandlinger – og bilder folk ind at et eller andet nyt er sundt og kan kurere alt muligt. De “gode råd” fra Maren i Kæret synes jeg er helt i orden. Jeg vil bare som regel gerne have dem afbalanceret med gode råd fra læger eller myndigheder.

Mit ønske er altid blevet mødt med de samme (valide) argumenter: “Det har vi ikke tid til – er du klar over, hvor travlt vi har i sundhedsvæsnet!?”, “Der er da ingen voksne mennesker, der kan tage information på Facebook seriøst, så der kan vi da ikke optræde som autoriteter!?”, “Vi opdaterer jo nyhedssektionen på vores website, så må folk altså kigge der!” og “Det er jo ikke en del af jobbeskrivelsen for en læge, at sidde og deltage i alt muligt palaver online”. Jeg forstår alle argumenterne, men jeg er også klar til at udfordre dem. Og det er min plan at skrive flere blogindlæg om læger og sundhedsmyndigheder på sociale medier i den kommende tid.

Da coronakrisen brød ud må jeg indrømme, at jeg var bange for om myndigheder og læger igen ville overlade befolkningen til sig selv på sociale medier. Men min bekymring blev heldigvis gjort til skamme. Dels er danskerne selvfølgelig meget veluddannede og søger information der, hvor den virker mest troværdig. Myndighederne var også lynhurtige og efter min mening dygtige til at få lavet informationsmateriale, videoer og kampagnematerialer klar – og til at få informationerne i bred cirkulation. Jeg synes allerede første kampagne-materialer dukkede op d. 12./ 13. marts i mine feeds (jeg vil meget gerne tale med nogle af dem som har haft ansvar for informationsindsatsen fra sundhedsmyndighederne, som jeg er ret imponeret over – kender du dem, så tip mig gerne!). Og som vi har set det i tidligere kriser, så delte danskerne løs af myndighedernes vejledninger, fordi vi danskere både er hjælpsomme og stoler på myndighederne. Igen kommer det, at vi har stor tillid til myndighederne og til hinanden os til gode.

Og lægerne myldrede heldigvis også selv ud på sociale medier. Mange af dem var der selvfølgelig i forvejen med private profiler og personlige og faglige netværk. Det kan godt være det ikke er alment kendt, men læger har for eksempel en lukket, hemmelig gruppe (kun for læger med ydernummer) med + 11.000 medlemmer, hvor de nørder igennem (og nej jeg har selvfølgelig ikke selv været derinde – jeg kender bare en der administrerer gruppen). Og læger taler selvfølgelig også med deres venner om fodbold og koncerter og om opskrifter ligesom alle andre mennesker. Men hurtigt i coronakrisen blev lægerne mere synlige – fordi deres faglige og saglige vurderinger af COVID-19 og af sundhedsvæsnets kapacitet og af myndighedernes og politikernes udmeldinger, pludselig var noget af det mest relevante, vi allesammen kunne læse og beskæftige os med. Det betød, at mange der kendte en læge, (som skrev gode opslag om COVID-19 eller coronakrisen), delte lægernes opslag og det sikrede at nogle af dem både fik nye venner og blev endnu mere synlige. Og formodentlig er det så gået lægerne, som det før er gået så mange andre på sociale medier; Hvis det man skriver faktisk vækker genklang, bliver læst og får mange likes og gode kommentarer, så bliver man mere klar til at skrive noget igen! 🙂



Jeg skriver i den kommende tid noget mere om læger og sundhedsfaglig debat på sociale medier – og jeg håber, du vil læse med, kommentere og meget gerne anbefale dine yndlingslæger eller dine favorit-sundhedsfaglige personer på sociale medier til mig enten her i kommentarerne – eller i en mail.